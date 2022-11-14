TATBİKATI BÖYLE TİYE ALDI
TATBİKATI BÖYLE TİYE ALDI
0
18 YIL HAVAALANINDA YAŞAYAN ADAM ÖLDÜ
18 YIL HAVAALANINDA YAŞAYAN ADAM ÖLDÜ
0
EVLENMEK İÇİN CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ
EVLENMEK İÇİN CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ
0
WHATSAPP'A YENİ ÖZELLİK GELİYOR
WHATSAPP'A YENİ ÖZELLİK GELİYOR
0

Bursa'da sahte içki şüphesi: 2 kişi öldü, 5 kişi tedavi görüyor

Bursa'da sahte içki şüphesi: 2 kişi öldü, 5 kişi tedavi görüyor
14 Kasım 2022 Pazartesi 15:04

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişiden, 2'si hayatını kaybetti.

Yıldırım'da gece saatlerinde sahte içki içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol O. (56), Fuat İ. (49), Kamil Cihat İ. (51) ve Necip C. (60), Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden Erol Oktay (56) da tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zehirlenen 4 kişiden 2'sinin tedavisi yoğun bakımda, diğer 2'sinin ise diyaliz merkezinde sürüyor.

SAYI 7'YE YÜKSELDİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde sahte içki içen Bülent D. (44) de rahatsızlandı. Murat D.'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk müdahalesi evde yapılan Bülent D.., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bülent D. ile birlikte kentte sahte içki şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 7 oldu. Bu kişilerden 2’si yaşamını yitirirken, 5 kişinin tedavisi ise sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #sahte içki #ölüm #haber
Önceki Haber
İZTAŞIT artık Menemen'de
Sonraki Haber
Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali başlıyor
İstanbul Valisi patlamada yaralananların durumunu açıkladı
İstanbul Valisi patlamada yaralananların durumunu açıkladı
0
Şehit Fethi Sekin'in babası hayatını kaybetti
Şehit Fethi Sekin'in babası hayatını kaybetti
0
Tatil olduğu için gezmeye giden anne ve kızı da patlamada öldü!
Tatil olduğu için gezmeye giden anne ve kızı da patlamada öldü!
0
Yengesini balta ile öldürdü, ağabeyi kalp krizi geçirdi!
Yengesini balta ile öldürdü, ağabeyi kalp krizi geçirdi!
0
Bombalı saldırının şüphelisi Suriyeli çıktı! İşte ilk ifadesi...
Bombalı saldırının şüphelisi Suriyeli çıktı! İşte ilk ifadesi...
0
İstek şarkı yüzünden öldürülmüştü! Onur Şener cinayetinde istenen ceza belli oldu!
İstek şarkı yüzünden öldürülmüştü! Onur Şener cinayetinde istenen ceza belli oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.