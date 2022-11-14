Bursa'da sahte içki şüphesi: 2 kişi öldü, 5 kişi tedavi görüyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişiden, 2'si hayatını kaybetti.

Yıldırım'da gece saatlerinde sahte içki içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol O. (56), Fuat İ. (49), Kamil Cihat İ. (51) ve Necip C. (60), Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden Erol Oktay (56) da tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zehirlenen 4 kişiden 2'sinin tedavisi yoğun bakımda, diğer 2'sinin ise diyaliz merkezinde sürüyor.

SAYI 7'YE YÜKSELDİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde sahte içki içen Bülent D. (44) de rahatsızlandı. Murat D.'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk müdahalesi evde yapılan Bülent D.., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bülent D. ile birlikte kentte sahte içki şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 7 oldu. Bu kişilerden 2’si yaşamını yitirirken, 5 kişinin tedavisi ise sürüyor.