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Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor!

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor!
16 Kasım 2022 Çarşamba 09:30

Son dakika! Bursa'da sahte içkiden ölümlerin sayısı artmaya devam ediyor. Fuat İşcen de bugün hayatını kaybetti. İşcen'in yaşamını yitirmesi ile birlikte ölü sayısı 4'e yükselirken, 10 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi


Yıldırım ilçesinde önceki gece sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan 14 kişiden Şakir Çelik, Erol Oktay ve Necip Cece yaşamını yitirdi. Fuat İşcen de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavileri süren 10 kişiden 3’ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zehirlenen kişilerin, sahte içkiyi hastanede tedavi gören Fuat İşcen ve ağabeyi Kamil Cihat İ. ile Raif Aytaç’tan (45) aldıklarını tespit etti. Metil alkolü ise Oktay Yüce (43) isimli şüphelinin İzmir’den Bursa’ya kargo ile gönderdiği belirlendi. Gözaltına alınan Aytaç ve Yüce, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #sahte içki #ölüm #haber
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