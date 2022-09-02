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Bursa'da sele kapılan kişi ölü bulundu!

Bursa'da sele kapılan kişi ölü bulundu!
02 Eylül 2022 Cuma 09:48

Bursa’nın Mudanya ilçesinde geçen çarşamba günü sağanak sonra oluşan sel sularına kapıldığı şüphesiyle arama kurtarma çalışması başlatılan Feridun Sönmezoğlu'nun (70), dere yatağında cansız bedeni bulundu

Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi’ndeki bağevinde oturan Feridun Sönmezoğlu, geçen çarşamba günü öğlen saatlerinde yakınlarına Bursa merkezdeki evine gideceğini belirterek yola çıktı. Bağevinden ayrılan Sözmezoğlu’nun Bursa’daki evine gitmediğini öğrenen ablası, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda, Feridun Sönmezoğlu’nun 31 Ağustos Çarşamba günü Kumyaka Mahallesi’nde meydana gelen sele kapıldığı ihtimali üzerinde duruldu. Çalışmaları bölgedeki derelerin çevresinde yoğunlaştıran ekipler, bağevinin 150 metre aşağısındaki dere yatağında Sönmezoğlu’nun cansız bedenine ulaştı. Dere yatağından çıkartılan Sönmezoğlu’nun cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #sel #ölüm
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