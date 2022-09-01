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Bursa'da terminalin çatısı çöktü! İşte o anlar...

01 Eylül 2022 Perşembe 11:21

Bursa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Çökme anı saniye saniye kamelaralar yansırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı

Kentte dün öğleden sonra etkili olmaya başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren fırtınanın ardından yağan dolu, zor anlar yaşattı. İstanbul-Bursa-İzmir yolunun Karacabey mevkisinde dolu nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dolu sonrası etkili olan sağanakla yollarda su birikintileri oluştu, trafik durma noktasına geldi.

Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa, Başköy ve Görükle mahallelerini de sağanakla birlikte fırtına vurdu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde ağaç devrildi, Mudanya ilçesinde ise yollar göle döndü. Park halindeki araçlar, sular içinde kaldı. Fırtına nedeniyle Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin sundurması, uçarak park halindeki araçların üzerine düşerken, hasara yol açtı. Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerindeki mahalleler de sağanaktan etkilendi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bölgeye 15 dakikada 27 kilo yağış düştü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #yağmur #terminal #çatı çöktü #bursa terminal çatı
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