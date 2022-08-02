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Bursa'da TIR'la otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'da TIR'la otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
02 Ağustos 2022 Salı 15:27

Alınan bilgiye göre, Necmi Z. (57) idaresindeki 11 BA 941 plakalı TIR ile İbrahim Güner (77) yönetimindeki 16 AHV 478 plakalı otomobil, Yenişehir Çevre Yolu İznik Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Muzaffer Ünal (69) olay yerinde, Güner ile Samiye Ünal (66) ise Yenişehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Aynı hastanede tedavi altına alınan TIR şoförünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #trafik kazası #tır kazası #ölüm
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