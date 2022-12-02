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Bursa'da uçak düştü! Tek motorlu uçakta bulunan 2 kişi öldü

02 Aralık 2022 Cuma 10:00

Bursa’da doğal gaz çevrim santralinin olduğu araziye, tek motorlu uçak düştü. Kazada uçaktaki Hakan Köksal (54) ile Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetti. Uçağın ilk belirlemelere göre yoğun sis nedeniyle hava muhalefetine bağlı olarak düştüğü belirtildi.

Kaza, dün saat 15.40 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Santral Mahallesi’nde meydana geldi. Sakarya Pamukova’dan havalanan tek motorlu eğitim uçağı saat 15.40’ta, Türkiye’nin en büyük 3’üncü santrali olan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisine düştü. Uçak düşmeyle birlikte alev alırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uçaktaki yangında müdahale ederken, Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


DÜŞEN UÇAĞIN BURSA'DAN KALKIŞ YAPTIĞI ANLAR KAMERADA

Bursa’da Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisindeki ormana düşen TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçağın, Bursa Yunuseli Havalimanı'ndan kalkış yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saat 13.15’te motor kontrolü yapılan uçağın, saat 13.30'da pist başı yaparak Sakarya’nın Pamukova ilçesine gitmek üzere kalkış yaptığı belirtildi.

BURSA'YA DÖNERKEN KAZA GERÇEKLEŞTİ

Hobi amaçlı olarak, Asya Havacılık bünyesine kayıtlı kendisine ait olan TC-UHY kuyruk numaralı özel uçağıyla uçuş yapan Hakan Köksal, önce Bursa Yunuseli Havalimanı'ndan kalkış yaparak Pamukova'ya gitti. Daha sonra ise Pamukova'dan Bursa’ya dönmek üzere havalandıktan yaklaşık yarım saat sonra uçak düştü. Uçağın ilk belirlemelere göre yoğun sis nedeniyle hava muhalefetine bağlı olarak düştüğü belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Yunuseli Sportif Havacılık Dernek Başkanı pilot Hakan Köksal’ın Çalı Mahallesi’nde bir yedek parça firmasının sahibi olduğu, Burcu Sağlam’ın ise güzellik uzmanı olduğu öğrenildi.

KAZA ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisindeki ormana düşen TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçakta yaşamını yitiren Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği, sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntüler ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #uçak düştü #ölüm #haber
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