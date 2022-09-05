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Bursa'da uyarıya gelen polislere saldırı!

Bursa'da uyarıya gelen polislere saldırı!
05 Eylül 2022 Pazartesi 09:04

Bursa İnegöl'de sokakta geç saatlerde damat eğlencesi yapan grup, çevredekiler tarafından şikayet edildi. Bunun üzerine polis olay yerine gitti. 50 kişilik grup, kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdı. Polis olay sonrası 10 kişiyi gözaltına aldı

Olay, saat 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre düğünden önce damadın evinin önünde toplanarak içkili eğlence yapan arkadaşları gece saatlerinde yüksek sesli müzik dinlemeye devam etti. Durumdan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi yaklaşık 50 kişilik grubu dağılmaları konusunda uyardı. Uyarıya rağmen dağılmayan grup, kendilerine müdahale eden polis ekibine saldırdı. Polisin destek istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Takviye gelen polis ekiplerinin biber gazı kullanarak müdahale ettiği alkollü gruptan 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayda yaralanan olmazken gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #polis #saldırı
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