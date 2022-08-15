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Bursa'da yağmur yağdı, araçlar suya gömüldü!

15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:57

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle Mudanya'da dere taştı. Dere yakınına park etmek araçlar ise sular altında kaldı

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Mudanya'da Işıklı Deresi'nin taşması sonucu Bursa- Mudanya yolunu su basarken, araçlar ise sular içinde kaldı. İlçede birçok ev ve iş yerine de su doldu. Mudanya Belediyesi ekipleri, ağaç devrilmesi sonucu kapanan yolların yeniden açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da Mudanya'ya gelerek Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile durum değerlendirmesinde bulundu. Sağanak, Nilüfer ilçesinde de etkili olurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirten Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri; metrekareye Mudanya'da 21, Nilüfer'de 28, Gemlik'te ise 15 kilo yağış düştüğünü açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #yağmur #mudanya #sel #dere
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