Bursa senfoni orkestrasının 4 yılda 3 sanatçısı yaşamını yitirdi!

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) keman sanatçılarından Gizem Yıldıran (35), Beethoven'ın 35 yaşında tamamladığı 'Eroica' senfonisini sahnelemeye hazırlanılan konserden 2 gün önce hayatını kaybetti. BBDSO sanatçıları, konserde, 'Eroica'nın 'Cenaze Marşı' bölümünü, boş olan sandalyesine çiçek ve fotoğraflarını koyduğu Gizem için seslendirdi. BBDSO, 2019'da viyola sanatçısı Bertugan Albayrak'ı, 2020 Ekim'de de keman sanatçısı Beril Akçabozan'ı kaybetmişti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) keman sanatçılarından Gizem Yıldıran, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 4 Ocak'ta yaşamını yitiren Yıldıran'ın cenazesi dün, ikindi vakti Ankara İsmet Oğultürk Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asli Mezarlığı'na defnedildi.

BBDSO viyolonsel sanatçısı Argun Yıldıran ile evli olan Gizem Yıldıran'ın, BBDSO'nun Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde 5 Ocak'taki 'Armonika'nın Büyüsü-Türkiye Prömiyeri' konserinde sahneye çıkmaya hazırlandığı ancak rahatsızlığı nedeniyle provaları yarıda bıraktığı öğrenildi.

EROICA'NIN 'CENAZE MARŞI' BÖLÜMÜ GİZEM İÇİN ÇALINDI

Ludwig van Beethoven'ın 35 yaşında tamamladığı, en ünlü senfonilerinden olan ve 4 bölümden oluşan Eroica'yı, 35 yaşındayken sahnelemeye hazırlanan Gizem Yıldıran'ın konserden 2 gün önce hayatını kaybetmesi orkestra arkadaşlarını yasa boğdu. Konserde Yıldıran'ın sandalyesine fotoğrafı konurken, sahneye çıkan sanatçılar Gizem'in fotoğrafının önüne kırmızı karanfil bıraktı. Konserde Eroica'yı sahneleyen arkadaşları, senfoninin 'Cenaze Marşı' olarak bilinen ikinci bölümünü Gizem Yıldıran için seslendirdi.

'ACI RASTLANTI; CENAZE MARŞI'

Konser öncesinde konuşan sanatçı Burç Balcı, üzüntülü olduklarını anlatırken, "Her konserde, güler yüzüyle aramızda yer alan orkestramızın genç ve başarılı keman sanatçılarından değerli Gizem Yıldıran'ı dün kaybettik ve bugün toprağa verdik. Bu akşam büyük bir hüzün ve ona duyduğumuz sevgi dolu özlemle karşınızdayız. Programda yer aldığı üzere Beethoven'ın 3'üncü Senfonisi'ni çalacağız. Ne acı rastlantıdır ki, Beethoven'ın bu senfonisinin 2'nci bölümüne 'Cenaze Marşı' başlığını koymuştur. Bu bölümü merhum sanatçımıza adıyoruz" dedi.

Konserin Gizem Yıldıran'a adandığını belirten BBDSO Müdürü Umut Çanakçı, "Hepimiz çok üzgünüz. 9 yıldır, Gizem ile birlikte çalışıyorduk, gidişi çok ani oldu. Bugün kendisini toprağa verdik, hiçbirimiz kabullenemiyoruz. Bu gece Gizem için çalacağız, eminim bizi duyacaktır" diye konuştu.

BBDSO Müdür Yardımcısı Tuna Bozkaya ise, "Senelerdir aynı sahneyi paylaştığımız, genç, tertemiz, kibar, inci gibi bir arkadaşımızı kaybettik. Bu konserimizi ona ithaf ettik, Gizem için sahneye çıkıyoruz. İnşallah bizi duyacaktır" dedi.

4 YILDA 3 YAS

2019 yılında kalp krizi geçiren viyola sanatçısı Bertugan Albayrak'ı, 2020 Ekim ayında keman sanatçısı Beril Akçabozan'ı kaybeden Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, Gizem Yıldıran'ın ölümüyle 4 yılda 3'üncü sanatçı arkadaşlarının yasını tutuyor.