Bursa Teknik Üniversitesi 15 kişi alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 15 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bursa Teknik Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrosuna atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaktır.

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