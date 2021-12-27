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Bursa Teknik Üniversitesi 28 kişi alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 28 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Bursa Teknik Üniversitesi 28 kişi alacak
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bursa Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

 


İlan için başvurular 27 Aralık2021 tarihinde başlayacak ve 20 gün sürecektir.


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