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Bursa Teknik Üniversitesi 30 kişi alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 30 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Bursa Teknik Üniversitesi 30 kişi alacak
02 Mart 2022 Çarşamba 10:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 30 (otuz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 


İlan için başvurular 1 Mart ile 15 Mart 2022 tarihleri arasında olacaktır.


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