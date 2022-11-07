Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bursa Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan için 3 Kasım'da başlayan başvurular bu tarihten itibaren 15 gün içinde yapılacaktır.



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