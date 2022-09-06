Bursa Teknik Üniversitesi personel alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sekiz (8) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.



İlan için başvurular 6 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 20 Eylül 2022 tarihine kadar sürecektir.



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