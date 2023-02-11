Bursa Teknik Üniversitesi personel alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Bursa Teknik Üniversitesi personel alacak
11 Şubat 2023 Cumartesi 11:42

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bursa Teknik Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2 (iki) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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