Bursa Teknik Üniversitesi personel alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle beş (5) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

İlan için başvurular 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 19 Ağustos 2022 tarihinde son bulacaktır.

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