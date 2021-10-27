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Bursa Uludağ Üniversitesi 45 kişi alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü çeşitli fakültelerine öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Bursa Uludağ Üniversitesi 45 kişi alacak
27 Ekim 2021 Çarşamba 09:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bursa Uludağ Üniversitesi'ne bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitenin Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

Adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.

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