Bursa Uludağ Üniversitesi personel alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Bursa Uludağ Üniversitesi personel alacak
02 Mart 2023 Perşembe 07:17

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 78 (yetmiş sekiz) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.


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