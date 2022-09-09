Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 9 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.



İlan için başvurular 9 Eylül - 23 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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