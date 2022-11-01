BUSKİ memur alımı yapacak

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, memur alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 12/12/2022 - 16/12/2022 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No: 6/3 Osmangazi/BURSA yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna müracaatlarını yapabileceklerdir.



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