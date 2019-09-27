HDP Sözcüsü Günay Kubilay, çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin, "Bir kez daha iktidara ve ailelere çağrıda bulunuyoruz; Kürt sorununun çözüm yeri Meclis, muhatabı iktidar. Biz, bütün aileleri Meclise davet ediyoruz. Mecliste bütün partilerin içinde yer alacağı bir çözüm komisyonu kurulması için gerekli katkıyı vermelerini bekliyoruz" dedi.

Düşman hukuku

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davaya değinen Kubilay, "Yüksekdağ'ı evrensel hukuk normlarına göre değil, düşman hukukuna göre yargılıyorlar. Bu dava, sadece Yüksekdağ'ın davası değil 6,5 milyondan fazla yurttaşın davasıdır. Mahkeme heyeti, yargılamayı sarayın talimatlarıyla değil anayasaya bakarak yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hukuki değil, siyasi karar

Kubilay, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davasındaki tahliye kararını anımsatarak, şöyle devam etti: "Dosya içinden dosya çıkararak tahliye olması beklenen Demirtaş ve Yüksekdağ için tekrar tutuklama kararı verdiler. Bütün olup bitenlerin hukukla ilgisi yok. Hepsi de siyasi karar. Bir bakıma bu konularda hukuk, yasa, anayasa konuşmak aslında gereksizdir. Bu tutuklamalarla birlikte Türkiye'de hukuk, açıktan ve taammüden katledilmiştir."Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin de Kubilay, "Bir kez daha iktidara ve ailelere çağrıda bulunuyoruz; Kürt sorununun çözüm yeri Meclis, muhatabı iktidardır. Biz, bütün aileleri Meclise davet ediyoruz. Mecliste bütün partilerin içinde yer alacağı bir çözüm komisyonu kurulması için gerekli katkıyı vermelerini bekliyoruz" dedi.