'Büyük depremi tetikler' diyemeyiz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, depremin İstanbul'da büyük bir depremi tetikleyip tetiklemediğini söylemenin mümkün olmadığını söyledi. Soruları yanıtlayan Nurlu, "İstanbullular bir süredir huzursuzdu. Bugünkü daha da korkuttu" dedi.

"Arka arkaya meydana gelen depremler büyük İstanbul depremini tetiklemiş olabilir mi" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bu fayı herhangi bir depremin tetikleyip tetiklemeyeceğini belirlemek mümkün değil. Şu an itibariyle öyle bir bilgiye sahip değiliz. İncelemeler sürüyor. Çeşitli söylentiler çıkıyor lütfen onlara itibar etmeyin."Meydana gelen deprem sonrasında, 4.8 büyüklüğünde artçı deprem olmasının mümkün olduğunu altını çizen Nurlu, "Ancak bu illa o büyüklükte bir artçı olacağı anlamına gelmiyor" dedi.

İstanbulluları hasarlı binalara girmememeleri konusunda uyaran Nurlu, yılda 23-24 bin deprem çözümü yaptıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlar bunların bazılarını hissediyor bazılarını hissetmiyor. Deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini kabul etmeliyiz" dedi. Öncelikli olarak birey ve aile olarak deprem olduğunda neler yapılacağı konusunda hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen Nurlu, herkesin e-devlet üzerinden toplanma alanlarını öğrenmesi gerektiğinin de altını çizdi.İlgili kurumların çalıştığını, Türkiye genelindeki aktivitenin sürekli incelendiğini belirten Nurlu, "Sakin olalım panik yapmayalım en önemli konu bu" diyerek çağrı yaptı.