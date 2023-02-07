Büyük felaket! Depremlerde ölü sayısı artıyor

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 bin 426 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Büyük felaket! Depremlerde ölü sayısı artıyor
07 Şubat 2023 Salı 09:12

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, yaptığı açıklamada, depremin etki alanının yaklaşık 110 bin kilometrekare olduğunu belirterek, "Ülkenin yüz ölçümünün yaklaşık 7'de 1'ine karşılık gelen bir alanda bu depremin etkilerini hep birlikte yaşıyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini ve iyileştirme faaliyetlerini yürütüyor" diye konuştu.

Depreme ilişkin güncel bilgileri de paylaşan Tatar, "Şu ana kadar toplam 285 artçı var; ancak bunlar sürekli artıyor. Şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775. Bununla birlikte henüz teyidi yapılmamış ancak 'yıkıldı' ihbarı gelen bina sayısı 11 bin 302. Ayrıca bölgede şu anda 24 bin 443 personel görev yapmaktadır" dedi.


Kaynak: DHA
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