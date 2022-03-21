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Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu!

Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu!
21 Mart 2022 Pazartesi 08:31

İstanbul Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu. Cesetlerden kadın olanın iple boğularak öldürüldüğü, erkeğin ise ağaca asılarak öldüğü ortaya çıktı. Türkmenistan uyruklu oldukları öğrenilen çiftten erkek olanın kadını öldürdükten sonra intihar ettiği tahmin ediliyor

Olay, Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu kadın (30) ve erkeğe (35) ait olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #büyükçekmece #sahil #ceset #ölü bulundu #cinayet #intihar
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