Büyükelçilikten açıklama: Rus askerleri demoralize olmuş, emirleri uygulamıyor!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Ukrayna direnişini sürdürürken, Rusya da ülkenin içinde ilerlemeye devam ediyor. Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği'nden konuya dair yapılan açıklamada "Rus askerleri demoralize olmuş, artık emirleri bile uygulamıyorlar" denildi

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 4. güne girildi. Gece saatlerinde başkent Kiev'e yönelik kuşatma girişimi yeniden başlatılırken bölgeden sık sık çatışma ve patlama sesleri geliyor.

ABD başta olmak üzere çok sayıda NATO ülkesi Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırım kararlarını art arda duyururken, Kiev ve Moskova arasındaki diplomatik girişimlerden henüz bir sonuç alınamadı. İşte savaş hattında anbean yaşanan gelişmeler;

"RUS ASKERLERİ DEMORALİZE OLDU"

Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Yüzde yüz gerçek olan bilgiye göre düşman, Ukrayna'daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar!" denildi.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANI: ZAFERİMİZE İNANAN SADECE BİZ DEĞİLİZ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, işgal girişiminin dördüncü gününde zafer nidalarıyla dolu bir konuşma gerçekleştirdi. Reznikov, "Kiev'i 2 saat içinde ele geçirme sözü verenler nerede? Neredeler? Onları göremiyorum. Bunun yerine kahraman bir ordu, muzaffer bir asker, korkusuz sınır muhafızları, kendini adamış kurtarıcılar, güvenilir polis memurları, yorulmak bilmeyen tıbbi melekler görüyorum. Silaha sarılan, toprak savunma saflarına katılan ve savaşan binlerce vatandaş görüyorum. Çocuklarının ve torunlarının geleceği için. Sevdikleri için. Atalarının anısına. Devletleri için. Herkes seni görüyor, tüm dünya! Önümüzde hala birçok zorluk var. Ama şimdi zaferimize inanan sadece biz değiliz.

Etrafa bak. Birçoğu sonunda korkularını yendi ve Kremlin'e meydan okumaya cesaret etti. Her saat daha fazla insan Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir ordu olmadığını anlıyor. Bu ordu ve halkımız olmadan Avrupa asla güvende olmayacak. Biz olmadan, Avrupa basitçe var olmayacak. Bu yüzden yardım zaten geliyor, ki bu üç gün önce imkansızdı. Karanlık geri çekilecek. Şafak yakındır" diye konuştu.