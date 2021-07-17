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Büyükşen cinayetinde sır çözüldü: Kiralık katil yanlış eve girmiş!

Büyükşen cinayetinde sır çözüldü: Kiralık katil yanlış eve girmiş!
17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:47

Konya’nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen'in (55) evlerinde pompalı tüfekle öldürüldüğü olayla ilgili yeniden başlatılan soruşturmada çiftin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından yanlışla vuruldukları ortaya çıktı

Olay, 3 Eylül 2018’de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Olay günü kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen'de (24) saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, başkanlığında cinayet dosyası yeniden ele alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, 13 Temmuz günü İsmil Mahallesi’ndeki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen ve eşinin babası Muammer Büyükdoğrucan ile Mehmet Ali Dayanır’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Dün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 25'e yükseldi. 

KATİL YANLIŞ EVE GİRMİŞ

Konya’nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen'in (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından yanlışla vuruldukları ortaya çıktı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı. 

OĞLU ADLİYEDE GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

​Anne ve babasının katillerini sosyal medya ve katıldığı televizyon kanalları aracılığıyla bulmaya çalışan çiftin oğlu Osman Büyükşen de adliyeye gelerek, soruşturmayı takip etti. Osman Büyükşen çıkacak sonucu bekliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #büyükşen cinayeti #konya #kiralık katil #konya cinayet
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