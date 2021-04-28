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Çağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Mersin'de bulunan Çağ Üniversitesi'nin 2 öğretim üyesi alacağı öğrenildi

Çağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak
28 Nisan 2021 Çarşamba 10:45

Çağ Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

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