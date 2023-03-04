Çağ Üniversitesi personel alacak

Çağ Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu

Çağ Üniversitesi personel alacak
04 Mart 2023 Cumartesi 11:09

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çağ Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ilanda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak Öğretim elemanları alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

Önceki Haber
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
Hatay’daki sahra hastanesinde günde 350 hasta tedavi ediliyor
Enkazdan çıkardığı papağan, omzundan inmiyor
Enkazdan çıkardığı papağan, omzundan inmiyor
0
Enkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve ‘sır’ oldu
Enkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve ‘sır’ oldu
0
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
7 öğretim görevlisi alınacak
7 öğretim görevlisi alınacak
0
Borç- alacak kavgasında tüfeğini ateşledi, çevredeki 5 kişi yaralandı; o anlar kamerada
Borç- alacak kavgasında tüfeğini ateşledi, çevredeki 5 kişi yaralandı; o anlar kamerada
0
Annesi, eşi, 3 çocuğu ve kayınvalidesini kaybetti, kayıp kızını arıyor
Annesi, eşi, 3 çocuğu ve kayınvalidesini kaybetti, kayıp kızını arıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.