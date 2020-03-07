Çakmak'tan Mehmetçiğe destek

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Mehmetçiğe destek verdi.

Çakmak'tan Mehmetçiğe destek
07 Mart 2020 Cumartesi 10:14

Çakmak, Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa Lisesi'nde organize edilen kariyer günleri etkinliğine katılarak, öğrencilere tecrübelerini aktardı. Çakmak, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi. Hatay'da gazileri hastanede ziyaret ettiğini anlatan Çakmak, kendisi gazi olduğunda ziyaretine gelenleri hiç unutmadığını vurguladı.

Devletin, vatanın birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en doğru kararı vereceğini dile getiren Çakmak, "Büyüyen ve güçlü bir ülkeyiz. Gün geçtikçe oklar üzerimize daha çok gelecek. Şunu unutmamak lazım. Türk milleti söz konusu vatan olunca bir karış toprağımızı değil, bir çakıl taşımızı bile alamazlar. Biz birlik olduktan sonra kimse bizi yenemez. Söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz." ifadelerini kullandı.

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