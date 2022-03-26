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Çaldığı atla markete girdi!

Çaldığı atla markete girdi!
26 Mart 2022 Cumartesi 08:22

Antalya'nın Serik ilçesinde çaldığı at ile markete giren zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Kadriye Mahallesi’nde yaşayan Koray Şahin’e ait 150 bin lira değerindeki Rahvan cinsi hamile yarış atı Şahin'in evinin bahçesinden çalındı. Sabah bahçede göremediği atını etrafta arayan Şahin, hayvana ait bir ize ulaşamadı.

Atının çalındığını sosyal medya hesabından paylaşan Şahin’e bir süre sonra hayvanın Aksu ilçesi istikametine doğru gittiğine dair videolar ulaştırıldı. Görüntülerinden izlediği atın kendisine ait olduğunu belirleyerek izini süren Şahin, 8 saat sonra atını Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde boş bir alanda bitkin, nalları çıkmış ve bağlı halde buldu.

Ağabeyinin getirdiği kamyonetle 5 yaşında ve 3 aylık hamile olan atını evine götüren Şahin, veteriner çağırarak hayvanın tedavisine başladı.

Şüpheli atla markete girdi

Öte yandan hayvanı çalan şüphelinin Antalya istikametine giderken yol güzergahında alışveriş yapmak için atla markete girdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Şahin, polis merkezine giderek atını çalan şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #at hırsızı #at market #hırsızlık
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