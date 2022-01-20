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Çaldıkları otomobili iterek götürdüler!

20 Ocak 2022 Perşembe 11:57

Mersin'de otomobil hırsızlığı kameralarca görüntülendi. Görüntülerde hırsızların çaldıkları aracı iterek götürdükleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen iki kişiden biri yakalandı

Mersin'de otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan iki zanlıdan biri yakalandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.Ö'nün Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki evinin önüne park ettiği otomobili 15 Ocak'ta çalındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, iki şüphelinin aracı iterek götürdüğünü tespit etti.

Kimliği belirlenen zanlılardan G.K, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı, Ö.O. ise evinde bulunamadı. Çalınan otomobil, G.K'nin adresinin yakınında bulundu.

Kayıtlarda şüphelilerin kapısını açtıkları otomobili kontak anahtarı olmadığı için iterek götürmesi yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #mersin #hırsızlık #otomobil hırsızlığı #otomobil çalma
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