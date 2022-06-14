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Çalışanlar zam bekliyor, Bakan Bilgin açıklama yaptı!

Sürekli yükselen enflasyon asgari ücretli de dahil olmak üzere tüm çalışanları zam beklentisine soktu. Konu ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayını işaret etti ve temmuzda vatandaşın yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini söyledi

Çalışanlar zam bekliyor, Bakan Bilgin açıklama yaptı!
14 Haziran 2022 Salı 11:39

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den temmuz zammı açıklaması geldi.

Bakan Bilgin, "Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde temmuz dönemi var" dedi.

Bilgin, "Temmuz ayında çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" açıklamasını yaptı.

Etiketler; #enflasyon #asgari ücret #zam #temmuz zam #vedat bilgin
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