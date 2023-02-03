Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 kişi alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na 100 iş müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 kişi alacak
03 Şubat 2023 Cuma 10:56

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7., 8. ve 9’uncu derecede açık bulunan İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, Ankara’da yapılacak sınavla İşin Yürütümü yönünden görev yapmak üzere 70, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden görev yapmak üzere 30 olmak üzere toplam 100 adet İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır.


İlanın detayları için tıklayınız.

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