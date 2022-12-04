ÜÇLÜ VİRÜS ÖLÜMCÜL OLABİLİR
ÜÇLÜ VİRÜS ÖLÜMCÜL OLABİLİR
0
ÖZGÜR DEMİRTAŞ'I SİNİRLENDİRDİ
ÖZGÜR DEMİRTAŞ'I SİNİRLENDİRDİ
0
ÜNLÜ ŞARKICIYA BÜYÜK AYIP!
ÜNLÜ ŞARKICIYA BÜYÜK AYIP!
0
İZDENİZ KIŞ TARİFESİNE GEÇTİ
İZDENİZ KIŞ TARİFESİNE GEÇTİ
0

Çalıştığı fabrikada rahatsızlanan genç, evinde ölü bulundu

04 Aralık 2022 Pazar 09:14

Bursa'da çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen Recep Akça (26), ailesi tarafından odasında ölü bulundu.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikada rahatsızlanan Recep Akça, izin alıp evine geldi. Odasından uzun süre çıkmayan Akça'nın ailesi, durumdan şüphelenerek, odaya girdi. Recep Akça'nın yerde hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Recep Akça'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #işçi #ölüm
Önceki Haber
15 yaşındaki çocuk, ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü!
Sonraki Haber
İzmir Dünya Gönüllüler Günü’nü “sosyal girişimcilik” temasıyla kutladı  
Özgür Demirtaş'ı sinirlendiren tweet!
Özgür Demirtaş'ı sinirlendiren tweet!
0
Z kuşağı ile anket yapıldı. İki ittifak arasında büyük fark!
Z kuşağı ile anket yapıldı. İki ittifak arasında büyük fark!
0
15 yaşındaki çocuk, ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü!
15 yaşındaki çocuk, ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü!
0
Üniversiteye 57 öğretim üyesi alımı yapılacak
Üniversiteye 57 öğretim üyesi alımı yapılacak
0
Onyedi Eylül Üniversitesi 23 kişi alacak
Onyedi Eylül Üniversitesi 23 kişi alacak
0
Milli Savunma Bakanlığı 555 kişi alacak
Milli Savunma Bakanlığı 555 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.