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Cami tuvaletinde uyuşturucudan ölüm!

Antalya'da cami tuvaletinde uyuşturucu kullanan 30 yaşındaki Kemal Avan hayatını kaybetti

Cami tuvaletinde uyuşturucudan ölüm!
20 Aralık 2022 Salı 14:01

Olay, saat 10.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Tonguç Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Avan ile arkadaşı H.K., camide ayrı ayrı tuvaletlere girip, iddiaya göre uyuşturucu kullandı. Cami görevlisi, uzun süre dışarı çıkmayan iki arkadaşı fark edip kapılara vurdu. H.K.'nin bulunduğu tuvaletten ses geldiğini duyan görevli, diğer tuvaletten ses alamayınca durumu 112'ye bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin kapıyı açıp çıkardığı Avan’ın sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi. Polis, H.K.'nin ifadesine başvururken, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kemal Avan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #cami #ölüm #haber
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