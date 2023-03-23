Camide çıkıp, sokağa taşan tartışmada başından darbedildi; kurtarılamadı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, camide çıkan tartışmanın sokağa taşmasıyla Selahattin Y. (31) tarafından başına sert bir cisimle vurulan Özer Karadaş (61), 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Camide çıkıp, sokağa taşan tartışmada başından darbedildi; kurtarılamadı
23 Mart 2023 Perşembe 08:01

Polatlı ilçesi  İnönü Caddesinde, 16 Mart'ta meydana gelen olayda; Hicret Camii'nde ikindi namazı sonrası Özer Karadaş, iddiaya göre, ikindi namazı sonrası imamın Kuran okuduğu esnada başka birisinin Kuran okumasının uygun olmadığını ve Selahattin Y.'ye sessiz olması gerektiğini söyledi. Karadaş'ın bu uyarısının ardından ikili arasında çıkan tartışma, sokağa taştı.

Sokakta büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Selahattin Y., sert bir cisimle Özer Karadaş'ı darbedip, başına vurarak kaçtı.

6 GÜN BOYUNCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Karadaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne, ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Karadaş, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA  

Karadaş, Polatlı Yenimahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Saldırgan Selahattin Y.'nin ise olaydan sonra yakalanıp gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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