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Camide polis müdahalesi!

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasını yapmıştı

03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:22

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un açıklamasının ardından Gaziantep'teki bir camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine polis biber gazı ile müdahale etti.

Müdahale sonrası 8 kişi gözaltına alındı.

İtikaf nedir?

İtikaf, camide belirli günler kalma, bu günlerde kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma döneminden oluşan İslami bir uygulamadır.

Etiketler; #furkan vakfı #cami #cami polis müdahale
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