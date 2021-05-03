Camide polis müdahalesi!

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasını yapmıştı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un açıklamasının ardından Gaziantep'teki bir camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine polis biber gazı ile müdahale etti.

Müdahale sonrası 8 kişi gözaltına alındı.

İtikaf nedir?

İtikaf, camide belirli günler kalma, bu günlerde kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma döneminden oluşan İslami bir uygulamadır.