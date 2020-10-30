Can kaybı 1 milyon 186 bin 581

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 186 bin 581, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 45 milyon 358 bin 184’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 33 milyon 2 bin 635’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 9 milyon 212 bin 767 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 234 bin 177’ye ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 496 bin 402 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 159 bin 33’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak yedinci sırada bulunan Arjantin’de toplam vaka sayısı 1 milyon 143 bin 800 yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 442 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 122’ye ulaşırken, toplam can kaybı ise 30 bin 926 olarak açıklandı.

Avrupa kıtasında Fransa’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769, virüs kaynaklı ölü sayısı 36 bin 20 olarak raporlandı. İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 238 bin 922’ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 35 bin 639’a yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 186 bin 581’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 121 bin 131’e yükselirken; toplam vaka sayısı ise 8 milyon 88 bin 851’e çıktı.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 34 bin 113’e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 596 bin 941’e çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 467 bin 755 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 815 olarak açıklandı.

Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 404 bin 760’a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 886 kişi olarak raporlandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 701 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 404 bin 48 kişinin enfekte olduğu açıklandı.