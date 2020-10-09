Can kaybı 1 milyon 66 bin 956

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 66 bin 956, virüs tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 761 bin 333’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 27 milyon 673 bin 862’ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 833 bin 763 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 217 bin 738’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 29 bin 539 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 149 bin 34’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Kolombiya’da toplam vaka sayısı 886 bin 179’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 331 olarak rapor edildi. Peru’da vaka sayısı 838 bin 614 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 98 olduğu rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin’de toplam vaka sayısı 856 bin 369’a ulaşırken can kaybı ise 22 bin 710 olarak açıklandı.

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 884 bin 381, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 688 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 671 bin 638’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 521’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 66 bin 956’ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 106 bin 521’e yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 906 bin 151’e çıktı.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 27 bin 888’e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 488 bin 236’ya çıktı. Bangladeş’te toplam koronavirüs vaka sayısı 374 bin 592 olarak raporlanırken, can kaybı ise 5 bin 460 olarak raporlandı.

Irak’ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 394 bin 566’ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 683 kişi olarak raporlandı.

Öte yandan, Suudi Arabistan’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 972 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 338 bin 132 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 323 bin 769 kişinin iyileştiği açıklandı.

Pakistan’da koronavirüs vaka sayısı 317 bin 595 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 552 olarak raporlandı. Pakistan’ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 331 bin 869 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 69’a çıktı.