Can kaybı 1 milyonu geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 998 bin 747’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 307 bin 577’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 24 milyon 638 bin 482’ye ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 321 bin 343 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 209 bin 453’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 732 bin 309 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 141 bin 776’ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Kolombiya’da vaka sayısı 813 bin 56’ya yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 488 olarak rapor edildi.

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 735 bin 198, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 232 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 538 bin 569’a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 727’ye yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 2 bin 402’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 95 bin 574’e yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 310 bin 841’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 2 bin 402’ye yükseldi. Pakistan’da salgında toplam enfekte kişi sayısı 310 bin 841’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 466 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 6 milyon 74 bin 702’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle toplamda 95 bin 574 kişi hayatını kaybederken; 5 milyon 16 bin 520 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Irak’ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 349 bin 450’ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 8 bin 990 kişi olarak raporlandı.

Öte yandan, Suudi Arabistan’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 683 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 333 bin 193 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 317 bin 5 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 304 bin 226 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 5 bin 344 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.