Can kaybı 474 bin 467

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 474 bin 467’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 193 bin 156’ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 940 bin 298’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 111 bin 348 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 51 bin 407’ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 206 olurken, vaka sayısı ise 592 bin 280’e ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 238 bin 720 olurken, 34 bin 657 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 192 bin 119’a çıkarken; 8 bin 969 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 160 bin 750 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 663 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 647’ye yükselirken, hasta sayısı 305 bin 289 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 742’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 207 bin 525’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Hindistan, (DHA) – Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 474 bin 467’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 14 bin 15’e yükselirken; Afganistan’da ise 618’e çıktı. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 3 bin 946 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 474 bin 467’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan’da toplam enfekte kişi sayısı 29 bin 481’e ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 618’e yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 9 bin 260 kişi ise iyileşti.

Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 946 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 185 bin 34’e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 105 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 695’e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 73 bin 471 kişinin de iyileştiği belirtildi. Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 440 bin 685’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 14 bin 15 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 248 bin 190 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 42 bin 313’e ulaşırken; toplamda 35 bin 590 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 500 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 46 bin 845 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 18 bin 735 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 30 bin 682 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 8 bin 143 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1177 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.