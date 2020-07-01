Can kaybı 514 bin 50

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 514 bin 50’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 591 bin 470’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 800 bin 659’a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 408 bin 485 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 59 bin 656’ya ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 320 olurken, vaka sayısı ise 647 bin 849’a ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 240 bin 578 olurken, 34 bin 767 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 195 bin 832’ye çıkarken; 9 bin 52 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 730’a yükselirken, hasta sayısı 312 bin 654 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 817 ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 227 bin 662’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 514 bin 50’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 17 bin 410’a yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 4 bin 133 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 514 bin 50’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 133 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 213 bin 470’e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 91 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 395’e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 100 bin 802 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 585 bin 792’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 17 bin 410 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 347 bin 979 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 43 bin 907’ye ulaşırken; toplamda 38 bin 500 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 876 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 56 bin 385 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 24 bin 806 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 37 bin 514 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 10 bin 233 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1266 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.



