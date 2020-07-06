Can kaybı 536 bin 880

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 536 bin 880’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 563 bin 642’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 538 bin 541’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 604 bin 585 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 64 bin 900’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 19 bin 703 olurken, vaka sayısı ise 698 bin 233’e ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 241 bin 611 olurken, 34 bin 861 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 197 bin 558’e çıkarken; 9 bin 86 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 220’ye yükselirken, hasta sayısı 285 bin 416 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 571’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 240 bin 438’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 536 bin 880’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 19 bin 703’e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 3 bin 344 yeni vaka tespit edildi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 536 bin 880’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 344 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 231 bin 818’e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 762’ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 131 bin 649 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 698 bin 233’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 19 bin 703 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 424 bin 928 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 44 bin 800’e ulaşırken; toplamda 40 bin 441 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 171 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 63 bin 749 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 29 bin 105 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 44 bin 254 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 11 bin 942 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1297 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.