Can kaybı 704 bin 385

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 704 bin 385’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 705 bin 96’ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 922 bin 692’ye ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 918 bin 420 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 160 bin 290’a ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 808 bin 76 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 96 bin 96’ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 439 bin 890 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 007 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 9 bin 745 olurken, vaka sayısı 362 bin 962’ye yükseldi.

Avrupa’da ise İtalya’da toplam vaka sayısı 248 bin 419 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 171 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 212 bin 331 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 232 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 852 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 70 bin 648 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 639 kişinin iyileştiği açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 306 bin 293 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 299’a yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 17 bin 617’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 314 bin 786’ya çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 704 bin 385’e, yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 39 bin 820’ye yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 281 bin 136’ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 704 bin 385’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 281 bin 136’ya yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 14 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 908 bin 254’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 39 bin 820 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 282 bin 215 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 94 bin 882’ye ulaşırken; toplamda 1,058 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 388 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 115 bin 56 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 72 bin 50 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 112 bin 593 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 66 bin 49 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 115 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.