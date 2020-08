Can kaybı 729 bin 622

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 729 bin 622’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 807 bin 953’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 12 milyon 725 bin 59’a ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 149 bin 723 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 165 bin 70’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 13 bin 369 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 100 bin 543’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 471 bin 12 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 844 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 11 olurken, vaka sayısı 371 bin 23’e yükseldi.

İtalya’da toplam vaka sayısı 250 bin 103 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 203 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 216 bin 896 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 261 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 870 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 73 bin 401 kişinin enfekte olduğu açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 309 bin 763 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 566’ya yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 18 bin 264’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 324 bin 692’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 43 bin 453'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 284 bin 121'e yükseldi.

Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 284 bin 121'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 82 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 153 bin 10’a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 43 bin 453 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 480 bin 884 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 98 bin 701’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1058 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 72 bin 273 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 658 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 123 bin 503 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 79 bin 306 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 126 bin 885 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 67 bin 117 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 209 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.