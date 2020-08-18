Can kaybı 777 bin 470

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 777 bin 470’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 52 bin 763’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 14 milyon 795 bin 803’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 612 bin 27 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 173 bin 716’ya ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 363 bin 235 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 108 bin 654’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 541 bin 493 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 481 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 513 olurken, vaka sayısı 387 bin 502’ye yükseldi.

İtalya’da toplam vaka sayısı 254 bin 235 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 400 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 226 bin 686 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 296 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 939 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 78 bin 534 kişinin enfekte olduğu açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 19 bin 804’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 345 bin 450’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 777 bin 470’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 51 bin 936’ya yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 289 bin 832’ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 777 bin 470’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 289 bin 832’ye yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 190 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 703 bin 517’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 51 bin 936 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 977 bin 779 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 103 bin 300’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1269 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 84 bin 445 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 207 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 141 bin 370 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 94 bin 458 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 164 bin 474 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 112 bin 759 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 681 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.