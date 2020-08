Can kaybı 791 bin 34

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 791 bin 34’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 582 bin 783’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 15 milyon 305 bin 30’a ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 701 bin 162 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 176 bin 342’ye ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 460 bin 413 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 111 bin 189’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 558 bin 420 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 834 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 578 olurken, vaka sayısı 390 bin 37’ye yükseldi.

İtalya’da toplam vaka sayısı 255 bin 278 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 412 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 229 bin 700 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 314 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 969 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 79 bin 479 kişinin enfekte olduğu açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 125’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 350 bin 279’a çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 837 bin 749’a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 54 bin 4 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 97 bin 331 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 103 bin 815’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1415 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 86 bin 450 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 346 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 144 bin 945 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 98 bin 657 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 173 bin 774 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 113 bin 481 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 795 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.