Can kaybı 797 bin 158

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 797 bin 158’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 865 bin 970’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 15 milyon 520 bin 905’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 746 bin 534 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 177 bin 426’ya ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 505 bin 97 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 112 bin 423’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 567 bin 59 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 34 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 671 olurken, vaka sayısı 391 bin 849’a yükseldi.

İtalya’da toplam vaka sayısı 256 bin 118 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 418 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 231 bin 284 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 324 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 976 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 80 bin 178 kişinin enfekte olduğu açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 264’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 352 bin 558’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 797 bin 158’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 55 bin 2’ye yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 291 bin 588’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 797 bin 158’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 291 bin 588’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 219 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 910 bin 32’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 55 bin 2 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 160 bin 59 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 104 bin 71’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1415 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 87 bin 920 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 418 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 147 bin 211 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 100 bin 674 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 178 bin 22 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 114 bin 114 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 883 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.