Can kaybı 823 bin 560

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 823 bin 560’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 63 bin 894’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 613 bin 225’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 955 bin 728 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 182 bin 404’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 674 bin 176 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 116 bin 666’ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 607 bin 382 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 001 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 958 olurken, vaka sayısı 400 bin 985’e yükseldi.

İtalya’da toplam vaka sayısı 261 bin 174 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 445 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 237 bin 572 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 345 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 996 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 82 bin 447 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 901’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 363 bin 363’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 823 bin 560’a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 59 bin 632’ye yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 294 bin 193’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 823 bin 560’a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 294 bin 193’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 267 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 235 bin 725’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 59 bin 632 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 468 bin 688 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 105 bin 75’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1523 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 93 bin 990 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 858 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 157 bin 859 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 112 bin 867 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 197 bin 164 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 132 bin 396 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 38 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.