Can kaybı 846 bin 792

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 846 bin 792’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 170 bin 274’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 17 milyon 510 bin 96’ya ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 139 bin 78 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 186 bin 855’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 846 bin 965 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 120 bin 498’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 639 bin 435 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 607 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 11 bin 181 olurken, vaka sayısı 408 bin 9’a yükseldi.

İtalya’da toplam vaka sayısı 266 bin 853 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 473 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 242 bin 825 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 363 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 891 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 84 bin 599 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 359’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 371 bin 816’ya çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 846 bin 792’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 63 bin 657’ye yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 295 bin 636’ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 846 bin 792’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 295 bin 636’ya yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 288 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 542 bin 733’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 63 bin 657 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 713 bin 933 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 105 bin 684’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1523 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 96 bin 135 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 261 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 169 bin 195 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 122 bin 802 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 213 bin 131 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 135 bin 101 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 419 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

